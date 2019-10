Am Montag sind zwei junge Nachwuchsboxerinnen des BC Warendorf ins Flugzeug nach Portugal gestiegen. Ilayda Kocak und Zoe Prinz hatten sich durch ihre hervorragenden Leistungen für ein internationales Turnier in Portugal qualifiziert. Trainiert werden sie dort vom Delegationsleiter und Trainer Antonio Colapietro aus Vreden.

An diesem Wochenende werden sie nun den BCW in Faro (Portugal) auch im Ring vertreten. Beide haben in ihrem ersten Wettkampfjahr direkt die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften erkämpft. Nun wollen sie ihre internationale Erfahrung ausbauen. Möglich ist auch noch eine Teilnahme an den Europameisterschaften. Spätestens im kommenden Jahr wollen sie dann so gut vorbereitet sein, um es ganz an die deutsche Spitze zu schaffen.