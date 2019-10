Marcel Fedde musste erst einmal an die frische Luft, um kräftig durchzuatmen. Rollstuhlbasketballspiele mit einem derart hohen Spannungsfaktor erlebt selbst der erfahrene Trainer des BBC Münsterland nicht alle Tage. Seine Schützlinge rangen die bis dahin in der 2. Bundesliga noch verlustpunktfreie Zweitvertretung der Baskets Rahden mit 48:46 (26:19) nieder und gaben eine adäquate Antwort auf die erste Saisonschlappe.

„Wir wollen um die Play-offs mitspielen. Und nachdem wir in Essen verloren hatten, mussten wir zu Hause gewinnen“, erläuterte Fedde die Bedeutung der Partie und ihres Ausgangs. Wie von ihm prognostiziert, kam es gegen die offensivstarken Rahdener auf die Defensive an. In ihr lag der Schlüssel zum Erfolg. 82 Punkte hatten die Baskets gegen Paderborn erzielt. Der BBC ließ lediglich 46 zu. Ein Wert, der Fedde vollauf zufrieden stellte.

„Wir sind besser gestartet als in Essen“, bemerkte der BBC-Trainer. Nach dem ersten Viertel prangte eine 11:7-Führung von der elektronischen Anzeige. Im zweiten Abschnitt bauten die Hausherren den Vorsprung auf 26:19 aus. Wie sich nach der Halbzeitpause zeigen sollte, war das aber nicht halbe Miete. Im dritten Abschnitt schlugen die hochkarätig besetzten Gäste zurück. Punkt um Punkt holten sie auf, glichen zum 29:29 aus und gingen sogar mit 31:29 in Front. „Rahden hat früh attackiert und Hektik reingebracht. Davon haben wir uns leider anstecken lassen und uns viele Ballverluste geleistet“, analysierte Fedde.

Mit einem 31:31-Gleichstand ging es in das Schlussviertel. Jeglicher Ausgang war möglich. Zunächst deutete alles auf einen BBC-Heimsieg hin. Die Münsterländer zogen auf 47:41 davon. „Wir haben es geschafft, auf den Lauf des Gegners zu antworten“, lobte Fedde. Doch die Entscheidung war noch nicht gefallen. Die wackeren Gäste verkürzten tatsächlich auf 47:46. Ein verwandelter Freiwurf von Urs Rechtsteiner bildete den Schlussakkord und schnürte den knappen BBC-Sieg fest.

BBC: Müller (24), Wibbelt (10), Tsatsoulis (4), Niehaus (4), Rechtsteiner (3), Lammering (2), Hoffmann (1), Heichel