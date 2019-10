Die Bezirksliga-Handballer der Warendorfer SU haben gegen Arminia Ochtrup Ochtrup einen 30:29 (16:12)-Auswärtssieg eingefahren und dem Widersacher die erste Niederlage zugefügt.

„Vor dem Spiel war ich gezwungen, ein wenig mit unserer Abwehrformation zu bluffen, da der Ochtruper Trainer unser Spiel gegen Recke beobachtet hat. Wir haben uns konsequent dazu entschieden, den Halblinken in Manndeckung zu nehmen“, erklärte Stefan Hamsen .

Gleich zu Beginn der Partie lagen seine Schützlinge mit 10:4 in Führung. Jedoch musste der WSU-Trainer früh umstellen, da sich Kreisläufer Julian Baggeroer die Lippe aufschlug und nicht weiterspielen konnte. „Das einzige, was ich an der ersten Halbzeit bemängeln würde, wäre die Torausbeute“, so Hamsen. In der zweiten Hälfte kam Ochtrup nach einigen Fehlwürfen der WSU zum 18:18-Ausgleich. Die Hamsen-Sieben blieb trotzdem ruhig und erkämpfte die Führung durch eine geschlossene Mannschaftsleistung zurück. Aufgrund einiger überhasteter Fehlpässe kam Ochtrup wieder in Schlagdistanz. Die Sportunion bewahrte aber kühlen Kopf und entschied die Partie durch ein gut herausgespieltes Tor von Jan Linnenbank.

„Ein Sonderlob möchte ich Christian Schwaer aussprechen, der den wohl stärksten Halblinken der Liga fast ausgeschaltet und auch im Angriff wichtige Akzente gesetzt hat“, sagte Hamsen.

WSU: Hartmann, Stukenbrok; Wiedeler (7), Linnenbank (6/2), Schwaer (5), Nitsche, Weber (je 4), M. Hippler (2), Grothues, Ahlke (je 1), Baggeroer