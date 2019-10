So schnell kann es gehen: Beim Nachbarn TV Friesen Telgte II gab es für die Handballer des SC DJK Everswinkel die erste Niederlage in dieser Saison. 24:22 (11:11) endete das Bezirksligaderby für die Gastgeber, der SC DJK schnupperte nur kurz am Punktgewinn.

Dass Everswinkel als Tabellenführer zu einem Auswärtsspiel reist, und dann noch zum Nachbarn Telgte, gab es lange nicht mehr. Vielleicht waren die Handballer aus dem Vitusdorf von dieser Konstellation selbst überrascht. Sie ließen in Telgte jedenfalls viel vermissen, was sie in den ersten drei Partien ausgezeichnet hatte. „Das wirkte von Anfang an wie mit angezogener Handbremse“, meinte Thomas Steinhoff .

Seine Sieben fand nur schwer ins Spiel, vor allem im Angriff war viel Sand im Getriebe. Das nutzten die Friesen für sich und lagen die meiste Zeit vorn – wenn auch nur knapp. Als Raphael Wierbrügge Everswinkel in der 20. Minute mit 7:6 in Führung brachte, schien der richtige Gang eingelegt. Es blieb beim Schein: Telgte antwortete prompt und ging selbst wieder in Führung.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gastgeber an ihre engagierte Leistung an und lagen schnell mit fünf Toren vorne (18:13). Everswinkel kam noch mal näher und war in der Schlussphase nahe am Ausgleich. Der blieb ihnen aber verwehrt. „Wir haben zu wenig investiert“, befand Trainer Steinhoff.

SC DJK: Herweg, Vornholt; Wierbrügge (4), N. Brochtrup (4/1), Kleiboldt (je 4/1), Kruse, Loick-Feidieker (je 3), Schänzer, Sand, Sieling (je 2), T. Brochtrup, Götz, Hillebrandt, Homann