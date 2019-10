Die Handballerinnen des SC DJK Everswinkel haben die Herbstpause gut genutzt. Beim TV Arnsberg feierten sie einen 33:16 (14:8)-Sieg. Es war der erste Auswärtserfolg in dieser Saison.

Bislang lief nicht alles nach Wunsch für den Oberligisten. Es gab knappe Niederlagen, aber auch einen deutlichen Heimsieg gegen Hahlen (30:18). Wenn sie aber gewinnen, dann richtig. Auch in Arnsberg waren die Weichen schnell in die richtige Spur gestellt. Lena Silvers und Sarah Große-Schute hatten ihre Mannschaft mit 3:0 in Führung gebracht. Eng wurde es nur nach neun Minuten, als das Schlusslicht beim 4:5 in Schlagdistanz war. Es blieb ein Intermezzo, mehr ließ der SC DJK nicht zu. Im weiteren Verlauf wuchs der Abstand immer weiter an, der zweite Sieg war schnell eingetütet.

SC DJK: Mohr; Silvers (9), Behrens (5), Altun, Schüler (je 4), Große Schute, M. Steinhoff (je 3), L. Steinhoff (2), Langkamp, Stelthove, Bödding (je 1), Zepke, Jäger