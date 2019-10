Leichtathletik: 18. Nikolauf in Everswinkel am 7. Dezember

Everswinkel -

In rund anderthalb Monaten ist es soweit: Am Samstag, 7. Dezember, findet in Everswinkel die 18. Auflage des Volksbank-Nikolaufs statt. Wie immer führt die Strecke dann vom Vitus Sportcenter am Sportpark Wester und an der Reithalle vorbei. Der Rundkurs muss gleich mehrfach durchlaufen werden.