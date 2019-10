Vor allem auf den Freitag dürfen sich die Fans bei der 32. Hallenfußball-Kreismeisterschaft freuen. Die findet vom 2. bis zum 5. Januar in der Warendorfer Sportschule der Bundeswehr statt und hat zum Auftakt des Wochenendes die ersten Schmankerl parat: Es dürfte laut und stimmungsvoll werden, wenn Gastgeber TuS Freckenhorst auf den VfL Sassenberg, BW Beelen, GW Westkirchen und Albersloh trifft.

Ein besonderer Abend wird es sicher auch für Freckenhorsts Co-Trainer Armando Alla werden. Der HKM-Dauerbrenner kickte in der Vergangenheit nämlich bereits für alle fünf Mannschaften der Gruppe B. Sein aktueller Verein TuS Freckenhorst ist natürlich mit Sassenberg klarer Favorit. Zwischen Beelen und Westkirchen kommt es zum auf den Rängen sicher lautstarken Derby.

Es beginnt aber am Tag zuvor die Gruppe A. An dem Donnerstagabend (2. Januar) gibt sich Titelverteidiger SG Sendenhorst die Ehre. Mit dem SC Füchtorf, dem SC DJK Everswinkel, RW Milte und dem TSV Ostenfelde ist das für die SGS durchaus lösbar. Auf das Weiterkommen dürften in dieser Gruppe aber natürlich alle Mannschaften hoffen. Am Vorrunden-Samstag greifen die letzten acht Teams ins Geschehen ein. Derbys gibt es in Gruppe C zwischen Telgte, Westbevern und Ostbevern. Dazu kommt der FC Greffen.

In der Gruppe D schließlich führt wohl kein Weg am Bezirksligisten SV Drensteinfurt vorbei. Dahinter rechnen sich dann die Warendorfer SU und der SC Hoetmar gute Chancen auf ein Weiterkommen aus. RW Alverskirchen gilt hingegen „nur“ als Außenseiter.

Doch egal in welcher der vier Gruppen, Spannung ist überall bereits jetzt vorprogrammiert.