Bekanntlich zog ja die Warendorfer Sportunion ihre erste Mannschaft vor der Saison aus der Westfalenliga zurück. Die Reserve spielt in der Kreisliga A nun auch nur die Rolle einer Mittelfeld-Mannschaft. Als Ausrichter ist sie trotzdem als Gruppenkopf gesetzt. Ein Weiterkommen in die Zwischenrunde scheint realistisch, mehr wäre eine Überraschung.

Die Favoriten sind mit Wacker Mecklenbeck, dem SC Gremmendorf, dem BSV Ostbevern und der SG Telgte schnell aufgezählt. Auch die drei anderen heimischen Teams – der TSV Ostenfelde als aktueller A-Liga-Zweiter, der SC Füchtorf und B-Ligist SG Milte/Sassenberg – haben allenfalls Außenseiterchancen. Vielleicht schaffen ja die Ostenfelderinnen als aktuell stärkstes heimisches Team den Einzug in die nächste Runde. Auch das wäre für den TSV ein großer Erfolg.

Insgesamt nehmen 33 Teams am Wettbewerb teil. Die Losfeen im Vereinsheim der WSU waren die beiden U11-Spielerinnen Amelie Rauer und Lynn Loeber, die die Mannschaften aus den vier Töpfen in die sechs Gruppen losten (siehe Kasten). Die Vorrunden-Gruppen werden am Freitag und Samstag gespielt, die Zwischen- und Endrunde dann am Sonntag.