Warendorfer SU will auch nach Friesen-Spiel weiter oben mitmischen

Warendorf -

Bisher läuft es gut für die Bezirksliga-Handballer der Warendorfer SU, die bei 8:2 Punkten im oberen Drittel mitmischen. Das soll auch am Sonntag so bleiben, wenn der TV Friesen Telgte II seine Visitenkarte in der Sporthalle des Mariengymnasiums abgibt.