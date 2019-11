Greffen startete furios und ging bereits nach sieben Minuten durch Marcel Grodowski in Führung. Niklas Kraft und wieder Grodowski hätten das Ergebnis bis zur Pause sogar noch in die Höhe schrauben können.

Die beste Möglichkeit der Hausherren hatte Tobias Brand , der einen Kopfball aus fünf Metern zu zentral setzte. Dieses Dilemma setzte sich nach dem Wechsel fort. Der VfL ließ nämlich selbst allerbeste Chancen fahrlässig liegen. So beispielsweise Nick Ostlinning, der in einer Szene so viel Zeit hatte, dass er den Gästetorwart noch hätte fragen können, wohin er das Ding denn gerne haben will. Den Ball brachte er allerdings trotzdem nicht über die Linie.

Das gelang lediglich Brand in der 61. Minute. Wer aber nach dem Ausgleich gedacht hatte, das Spiel könnte gedreht werden, sah sich getäuscht. Ein langer Ball und ein klasse Abschluss von Tom Rabe zum 1:2 (68.) reichten Greffen zum Auswärtssieg. – VfL: D. Wiewel, Kiese, Nienaber, Risse, Brandes (71. Koch), Ostholte (73. Yaygir), Hartmann, Kassel, Ostlinning, Langliz, Brand . – FCG: Dell, Pickhinke (89. S. Leismann), Kraft, Terhar, Johanndeiter (57. Engbert), Fölling, Eggersmann, Becher, Rabe, A. Leismann, Grodowski