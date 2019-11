TUS will Heimweste weiter weiß halten

Freckenhorst -

Nach Startschwierigkeiten zu Saisonbeginn läuft es mittlerweile rund beim Bezirksligisten TUS Freckenhorst. Vor allem zu Hause sind die Gelb-Schwarzen eine Macht und haben am Feidiek bisher alle ihre Spiele gewonnen. Das soll auch am Sonntag so bleiben, wenn die Mannschaft SuS Cappel erwartet.