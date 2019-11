„Ein klarer, ungefährdeter und hochverdienter Sieg“, gab Trainer Daniel Haßmann dem 27:19 (14:12)-Heimerfolg des VfL Sassenberg über den SC Greven 09 eine passende Überschrift. Die Hesselstädterinnen kamen somit exzellent aus der langen Herbstpause und führen die Landesliga-Tabelle nicht nur weiter verlustpunktfrei, sondern nun sogar mit zwei Zählern Vorsprung an.

Zur Halbzeit war der Ausgang der Begegnung noch offen. Nach einigen Minuten Findungsphase setzte sich der VfL über 5:3 (13.) auf 8:4 ab (19.). Wenngleich die Defensive an diesem Abend das Sassenberger Prunkstück war, agierten die Hesselstädterinnen auch in diesem Segment nun etwas sorgloser. Offensiv kam der VfL vor der Pause nicht so recht ins Rollen. „Das Angriffsspiel hat nicht so gut funktioniert. Wir haben es immer durch die Mitte probiert und uns festgelaufen“, so Haßmann.

Nach dem ersten Durchgang führte sein Team nur mit zwei Toren. In der zweiten Hälfte machte die Heimsieben kurzen Prozess. Bis zur 48. Minute ließ sie nur zwei Gegentreffer zu, baute den Vorsprung in dieser Zeitspanne auf 23:14 aus und entschied die Begegnung.

„Wir waren im Angriff nun cleverer, haben die Wege langgezogen, die gegnerische Abwehr in Bewegung gebracht und die dadurch entstandenen Lücken genutzt“, lobte Haßmann die spielerischen Lösungen. Von der Deckungsarbeit und der Torhüterleistungen war der Coach ohnehin angetan.

Tore: Herweg, Meinersmann ( je 5), Strotmeier (5/2), Stockmann (4), Westermann (3/2), Feismann (2), C. Zumbrink, J. Bastiaan, V. Bastiaan (jr 1)