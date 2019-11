Manchmal ändern sich die Zeiten recht schnell. Das gilt zumindest für die Personallage beim Handball-Bezirksligisten Warendorfer Sportunion. Hatte Stefan Hamsen zuletzt doch nur sieben Feldspieler zur Verfügung, so steht ihm beim Heimspiel gegen den TB Burgsteinfurt am Sonntag ab 18 Uhr der komplette Kader zur Verfügung.Kevin Wiedeler, Jan Linnenbank, Julian Baggeroer, Cajus Hippler und Malte Stukenbrok sind allesamt wieder im Training.

An der Zielsetzung ändert das gegen de Tabellenletzten nichts. „Ich erwarte einen deutlich Start-Ziel-Sieg“, macht Hamsen klar und will auch die klare Favoritenrolle gar nicht von sich schieben. „Burgsteinfurt hat noch keinen Punkt und das soll auch so bleiben“, fordert der Übungsleiter. „Ich habe keine Lust den Robin Hood zu spielen, der Punkte an die Armen verteilt. Die Punkte sind vor den folgenden schweren Wochen ohnehin schon fest eingeplant.