Freckenhorst -

Der noch in das kalendarisch alte Jahr fallende Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga beschert dem TuS Freckenhorst ein Kreisderby und Spitzenspiel zugleich. Der SV Drensteinfurt gastiert am Sonntag ab 14.30 Uhr am Feidiek. Oder in Tabellenplätzen ausgedrückt: Der Vierte empfängt den Zweiten zum Verfolgerduell.