Für die 20 deutschen Teilnehmer ging es um Nominierungspunkte für die EM und WM im kommenden Jahr.

Nagel absolvierte die Vorrunde mit fünf Siegen und einer knappen 2:3-Niederlage. Er ging auf Platz 44 in die K.o.-Runde, in der der 16-Jährige Freckenhorster als einziger Deutscher bis ins Feld der besten 16 vorstieß. In diesem Achtelfinale gegen den schnellen Russen Artem Sakisian, der am Ende Platz fünf belegte, fand Nagel kein Erfolgskonzept und verlor 6:15.

„Ich freue mich riesig über Platz 13 und die wichtigen Nominierungspunkte“, so der glückliche Kaderathlet: „Es ist meine bislang beste internationale Platzierung.“

In der Nationenwertung erkämpfte sich das Team Deutschland I von Bundes-Nachwuchstrainer Jörg Fiedler Rang 15 unter den 53 startenden Nationen. Den Deutschen wurde der letzte Sieg vom US-Team II geschenkt.

Mit durchwachsenen Ergebnissen verlief für Keanu Nagel das für die A-Jugend neue Qualifikationsturnier Cadet Circuit in Klagenfurt – er belegte unter 211 Startern nur Rang 124. Auf dem internationalen Turnier in Heidenheim konnte er seine Vorjahres-Silbermedaille nicht verteidigen und belegte unter 151 Startern Platz 24.

„Fast 9 Wochen Trainingspause aufgrund der doppelten Sehnenscheidenentzündung am rechten Fechtarm machen sich dann doch in Punkto Schnelligkeit bemerkbar“, resümiert der junge Fechter die jüngsten Turnierergebnisse