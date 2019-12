Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat der VfL Sassenberg das Derby der Kreisliga A 1 gegen BW Beelen mit 4:1 (1:1) gewonnen. „Es war das erwartet schwere Spiel, deckungsgleich mit dem Hinspiel. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir, wenn wir es schaffen, mehr Ballbesitz zu bekommen und das Spiel zu verlagern, die Partie zu unseren Gunsten entscheiden werden. Und das war der Fall“, kommentierte VfL-Übungsleiter Marvin Westing , der aber eingestand, dass der Sieg zu hoch ausgefallen war.

Zum Knackpunkt der Begegnung wurde der Foulelfmeter vor dem 2:1. In den Augen des Schiedsrichters war Niklas Heuer gegen Tobias Brand zu heftig zu Werke gegangen. Und das in einer eher ungefährlich scheinenden Situation am Strafraumrand. Sebastian Justus ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte eiskalt (81.). Eine Minute nachdem Beelens Torhüter bei einem Schuss von Stefan Wortmann mit einer Glanztat das dritte Gegentor verhindert hatte (88.), war er gegen Jan Kassels Kopfball machtlos. Die Entscheidung pro Sassenberg war gefallen. In der Nachspielzeit schlug Justus ein zweites Mal zu.

Justus schnürt einen Doppelpack

Von diesem Ergebnis war der VfL im ersten Spielabschnitt weit entfernt. Zwar ging er durch Tobias Brand, der eine schöne Flanke von Alexander Brandes einköpfte, in Führung (34.), kassierte aber in der Nachspielzeit den Ausgleich. Nachdem Mario Kiese im Strafraum ein Handspiel begangen hatte, traf Can Bruns aus elf Metern zum 1:1.

VfL: D. Wiewel, Kiese, N. Wiewel (46. Nienaber), Spickhoff, Brandes, Justus, Hartmann, Langliz (86. Schulte), Kassel, Brand, Wortmann

Tore: 1:0 Brand (34.), 1:1 Bruns (45.+5), 2:1 Justus (81., FE), 3:1 Kassel (88.), 4:1 Justus (94.)