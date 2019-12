Es mag paradox erscheinen, aber obwohl sie ihr Heimspiel gegen das punktlose Bezirksliga-Schlusslicht TB Burgsteinfurt in erwarteter Deutlichkeit mit 39:25 (18:11) für sich entschieden haben, haben die Handballer der Warendorfer Sportunion keine überzeugende Vorstellung abgeliefert.

In gewisser Hinsicht äußerte Trainer Stefan Hamsen Verständnis, indem er sagte: „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich habe selbst lange Handball gespielt. Wenn man so klar besser ist, schaltet man ein bis zwei Gänge zurück.“ Ihm schmeckte aber nicht, dass sein Team schon zu Beginn pomadig zu Werke gegangen war. Die WSU lag tatsächlich mit 1:3 in Rückstand und ging dann über 4:4 endlich in Führung. „Wir haben uns ein bisschen zur Halbzeit hingequält“, meinte Hamsen trotz bereits klarer Pausenführung und sagte zum allgemeinen Auftritt: „Ich hätte mir mehr Zug zum Tor und Aggressivität in der Abwehr gewünscht. Gegen den Gegner darf man gerne auch mal die 40 Tore knacken.“

WSU: Kolodzei, Hartmann – Nitsche (9/4), Weber (5), Schwaer (5), M. Hippler (5), C. Hippler (5), Wiedeler (3), Ahlke (3), Linnenbank (3), Baggeroer (1), Grothues.