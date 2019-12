Die Anfangsphase bei der 50:67 (23:31)-Niederlage war geprägt von guten Defensivleistungen. So ging es mit einer knappen 12:11-Führung für den Gastgeber in die erste Viertelpause.

Im zweiten Durchgang erwischten die Warendorfer zunächst einen guten Start und konnten zwischenzeitlich sogar die Führung übernehmen. Hiltrup kam dann allerdings in der Offensive ins Rollen, während die WSU bis zur Halbzeit nur noch wenige Punkte machte. Beim 23:31 gingen die Emsstädter nicht aussichtslos in Durchgang zwei.

Allerdings machte sich mit zunehmender Spielzeit die Tatsache bemerkbar, dass Hiltrup mit zwölf Spielern aus dem Vollen schöpfen konnte. Die Gastgeber wirkten frischer und konnten ihren Vorsprung konstant auf 49:37 nach dem dritten Viertel zum 67:50-Endstand ausbauen.

Am kommenden Sonntag (8. Dezember) möchte die WSU in eigener Halle gegen den SC Westfalia Kinderhaus (15 Uhr, Laurentianum) in die Erfolgsspur zurückkehren.

WSU: Joachim (19), Harnischmacher (11), Bürgel (9), Kröger (8), Kollhoff (2), Stratmann (1).