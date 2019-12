„Die Idee kam von den Spielern schon vor der Saison, dass wir mal an einem Freitagabend spielen“, erinnert sich Trainer Stefan Hamsen . „Geworden ist es dann dieses Spiel.“ Ganz unabhängig davon, dass am Samstag die große Abteilungs-Weihnachtsfeier der Handballer steigt. Unpraktisch ist der Termin also nicht.

Das Duell gegen Münster könnte richtungsweisend für den Rest der Saison sein. Die WSU ist Fünfter mit fünf Minuspunkten, Sparta Sechster mit sechs Minuspunkten. Die Spitze hat erst zwei Zähler abgegeben und so wird es ein echtes Verfolgerduell werden. Nur der Sieger bleibt an den Top-Teams dran.

„Ganz davon abgesehen, dass die Spitze vor der Saison nicht unser Ziel war, verliere ich nicht gerne“, sagt Hamsen. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Was daraus resultiert, ist eher Nebensache.“ Mit Sparta kommt ein Team mit enormem Tempo. „Für uns kommt es darauf an, vorne möglichst wenig Fehler zu machen, um keine einfachen Tore zu kassieren“, weiß Hamsen, der seine Mannschaft im Vorteil sieht, wenn es um die körperliche Robustheit geht.

Alle Feldspieler sind fit. Fehlen wird der verletzte Torhüter Malte Stukenbrok, hinter Lennart Hartmann steht ein Fragezeichen.