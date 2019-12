Das Beste kommt zum Schluss: Die letzte Auswärtsfahrt des Jahres treten die Handballer des SC DJK Everswinkel am heutigen Samstag nach Ochtrup an. Gastgeber ist dort ab 18 Uhr der SC Arminia.

Es ist das Spitzenspiel der Bezirksliga , der Dritte empfängt den Tabellenführer. Besinnliche Stunden im Advent werden das nicht. „Wir freuen uns auf dieses Spiel“, sagt Thomas Steinhoff .

Der Trainer des SC DJK hat allerdings ein paar personelle Probleme, so wie an den letzten Spieltagen auch. Das wiederum sieht er als Herausforderung an: „Wir sind in der Breite gut aufgestellt“, sagt Steinhoff.

Den Beweis dazu kann der SC DJK am Samstag in Ochtrup antreten. „Ich bin gespannt, wie wir das Spiel annehmen“, meint der Übungsleiter. Er erwartet eine lautstarke Kulisse, aber das mache solch ein Spiel auch aus, findet der Coach. Und weiter: „Wir wissen um Ochtrups Stärken. Da wird wohl die Tagesform entscheiden.“ Everswinkel möchte die Spitze natürlich möglichst verteidigen.