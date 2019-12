Ausber-Cup startet am Mittwoch mit spannenden Vorrunden-Partien

Everswinkel -

Am Mittwoch beginnt die 27. Auflage des Ausber-Cups der DJK RW Alverskirchen. In der Everswinkeler Kehlbachhalle warten schon gleich zu Beginn in der Gruppenphase richtig prickelnde Partien.