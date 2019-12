Platz sechs in der Dressur und Platz fünf im Springen reichten der 24-jährigen Studentin der Politikwissenschaften für den dritten Rang insgesamt. Bei der DHM müssen die Reiter mit zugelosten und damit unbekannten Pferden an den Start gehen und haben nur wenig Zeit, sich auf die fremden Pferde einzustellen.

„Es war ein wirklich schöner Abschluss meiner Zeit als Studentenreiterin, zumal die zur Verfügung gestellten Pferde wirklich toll waren“, wusste Otto-Erley zu berichten, die in Vechta noch für ihre alte Universität Marburg an den Start ging, mit der sie 2016 bereits die Mannschaftswertung gewann.

Nach ihrem Bachelor-Abschluss in Marburg will Otto-Erley nun ihren Master in Münster machen. Mit ihren Erfolg bei der DHM setzte sie eine Familientradition fort. Bereits Vater Friedrich Otto-Erley und Mutter Dr. Catharina Veltjens-Otto-Erley waren erfolgreiche Studentenreiter.