Und sie nutzten ihr Heimspiel: Als Dreier-Team gewannen die Everswinkelerinnen Maria und Leonie Große sowie der Franke Bernhard Kreps die Goldmedaille im Mannschafts-Matchplay. Für diese Leistung stehen sie am Samstag in der Ennigerloher Olympiahalle zur Wahl als Mannschaft des Jahres. Außer Mannschaftsgold gab es bei der Weltmeisterschaft im Frauen-Einzel die Silbermedaille für Leonie Große, ihre Schwester Maria wurde Vierte. Zwei Tage dauerte der Weltmeisterschafts-Wettbewerb für die Ennigerloher Schützen, die dabei gegen starke Konkurrenz antraten. Über Entfernungen von 65,50 Meter und 35 Meter mussten sie insgesamt 180 Wertungsschüsse abgeben, ehe ihre Erfolge feststanden.

Schon seit Jahren schießen die Schwestern Leonie und Maria Große, die beide aus Everswinkel kommen und für den Ennigerloher Verein Visier 59 antreten, mit der Feldarmbrust in der Weltspitze mit. So sicherte sich die 25-jährige Maria Große bei den Weltmeisterschaften 2013 im schwedischen Visby den zweiten Platz im Einzel, zwei Jahre später in Fort Lauderdale wurde sie Dritte. Derzeit steht sie in der Weltrangliste auf dem 16. Platz. Ihre fünf Jahre ältere Schwester Leonie belegte bei der WM in Fort Lauderdale den fünften Platz im Einzel. Der gebürtige Franke Bernhard Kreps gehört zur deutschen Senioren-Nationalmannschaft und holte bereits im Jahr 2013 bei der Weltmeisterschaft in Visby die Silbermedaille im Einzel-Wettbewerb. In Ennigerloh gab es Gold im Einzel der Senioren-Klasse.