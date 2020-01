Gian-Luc Klemckow verlässt im Sommer die Warendorfer SU und wechselt von der Ems an die Hessel. Für die VfL-Verantwortlichen ist der Angreifer ein absoluter Wunschspieler. „Wir sehen in Gian-Luc einen klassischen Neuner und wissen um seine Qualitäten. Er ist schnell, abschlussstark und passt in unser Spielsystem“, erklärt Sassenbergs Sportlicher Leiter Daniel Strotmann. Klemckow selbst tritt damit gewissermaßen in die Fußstapfen seines Vaters Andreas, der einst bereits beim VfL als Spieler und Co-Trainer aktiv war.