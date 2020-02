Gleich an vier Tagen bietet ab dem kommenden Wochenende der Reitverein Geisterholz in Oelde anspruchsvollen Turniersport. Von Freitag bis Sonntag richten Turnierleiter Herbert Figgener und seine fleißige Helferschar ein Spring- und Dressurturnier aus. Am Dienstag folgt zudem ein Late-Entry-Dressurturnier.

Bereits am Freitag ab 11 Uhr startet das Turnier mit zwei Springpferdeprüfungen der Klassen A und L und einem M-Springen für jüngere Pferde. Ab 14.30 folgen zwei Dressurreiterprüfungen der Klassen A und L.

Ausschlafen ist am Samstag angesagt. Denn erst ab 12 Uhr geht es mit zwei Dressurprüfungen der Klassen A und E wieder los. Etwas rasanter wird es dann ab 14.15 Uhr, wenn das erste von insgesamt vier Springen der Klassen A bis M beginnt. Sportlicher Höhepunkt ist das M-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau mit Siegerrunde ab 18.30 Uhr. Der Sonntag sieht zunächst ab 9 Uhr eine L-Dressur und im Anschluss einige Prüfungen für den jüngsten Nachwuchs. Eine Stilspringprüfung der Klasse L ab 17 Uhr rundet den Tag ab.

Schon am Dienstag geht es mit einem Late-Entry-Dressurturnier, also einer Veranstaltung mit verkürztem Nennungsschluss, weiter. Neben einer L-Dressur und zwei Prüfungen auf M-Niveau dürfte die S-Dressur* zum Treffpunkt für Aktive aus ganz Nordrhein-Westfalen werden.