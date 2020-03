Die Absage ist abgesagt: TuS Freckenhorst muss gegen RW Westönnen ran

Wenn der Dritte beim Fünften antreten muss, dann verspricht das, ein interessantes Aufeinandertreffen zu werden. „Von der Konstellation her ist das so“, sagt Christian Franz-Pohlmann , Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Freckenhorst, vor dem Spiel gegen RW Westönnen am Sonntag (15 Uhr). „Mal sehen, wie sich die personelle Lage so entwickelt.“ Denn die treibt dem Trainer Sorgenfalten auf die Stirn.

Kein Wunder, denn von den zuletzt 13 Spielern, die beim TuS Allagen aufgelaufen sind, bleiben gegen Westönnen nur ganze neun übrig. Neben Pierre Jöcker wird auch Tobias Lange ausfallen, und Kevin Kortenjann und Bernd Kieskemper sind im Urlaub. Angesichts dieser Voraussetzungen hat Franz-Pohlmann bei seinem Kollegen in Westönnen um Spielverlegung gebeten. „Westönnen hat dem zugestimmt“, erklärt der TuS-Trainer. „Aber die Staffelleitung besteht auf der Austragung der Partie.“

Ärgerlich, aber nicht zu ändern. „Wir werden nicht Trübsal blasen, sondern uns der Aufgabe stellen“, nimmt es Franz-Pohlmann gelassen. „Wir müssen sehen, dass wir den Kader mit Spielern aus der Zweiten auffüllen, auch wenn diese ebenfalls am Sonntag antreten muss. Wir werden uns Etwas einfallen lassen.“

Das Hinspiel hat die TuS-Elf mit 1:3 verloren. „Da haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, erinnert sich der Trainer.