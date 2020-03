Der SCH-Trainer sprüht trotz der unbefriedigenden Ergebnisse vor Optimismus. „Wenn wir so spielen wie in den beiden vergangenen Partien und unsere Effektivität verbessern, dann können wir gegen Westbevern gewinnen“, sagt Averbeck . „Am Sonntag tat mir das für die Jungs leid, dass wir gegen Füchtorf in der Nachspielzeit verloren haben.“

Stürmer, Mittelfeldspieler, einfach alle, die das gelb-schwarze Dress tragen, sind gegen den Tabellenelften Westbevern gefordert, das Runde im Eckigen zu versenken. Bislang ist das den Hoetmarern erst 21 Mal gelungen. Das ist Negativ-Rekordin der Kreisliga A.

SC Hoetmar muss dringend besser treffen

Dabei ist der SCH-Trainer davon überzeugt, dass er das richtige Personal hat. „Wir haben die Leute, die das können“, sagt er selbstbewusst. „Wir müssen sehen, dass mal wieder ein einfacher Ball drin ist. Dann können wir in einen Lauf kommen.“ Und den hat Averbeck fest im Blick, denn er will nicht nur den letzten Tabellenplatz abgegeben, er will auch raus aus der Abstiegszone.

Averbeck bleibt beim Thema Klassenerhalt zuversichtlich

Da, so erklärt er, komme ihm die Mannschaft aus Westbevern gerade recht, denn in der Hinrunde hat seine Team gegen diesen Gegner einen 2:0-Sieg eingefahren und damit einen von bisher nur vier Erfolgen gefeiert. „Es ist noch überhaupt nichts verloren“, sagt der Trainer zuversichtlich. „Denn es stehen noch viele Spiele aus, in denen wir punkten können.“ Auf Kapitän Stephan Osthues und Hagen Wiedemann muss er beim Unternehmen Klassenerhalt zumindest am heutigen Abend allerdings verzichten. „Aber ich kann trotzdem aus dem Vollen schöpfen“, sagt Averbeck.