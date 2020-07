SC DJK Everswinkel:„Uns ist nicht bange“

Seit Anfang Juli sind die Everswinkeler wieder im Training. „Wir wollten nicht zu früh starten, andererseits waren die Jungs aber heiß“, sagt Trainer Thomas Steinhoff . Deshalb stand in den ersten beiden Wochen Ball- und Körpergewöhnung mit dem Fuß- und dem Handball auf dem Programm, schließlich war die Truppe seit Mitte März nicht mehr in der Halle aktiv.

Ab dieser Woche wird zwei Mal wöchentlich regulär trainiert. Außerdem gibt es eine zusätzliche Übungseinheit für die vier Schlussleute, an der die Feldspieler freiwillig teilnehmen dürfen. „Wir steigern jetzt von Woche zu Woche die Intensität. Ab August wird es richtig spritzig“, sagt Steinhoff. Dann stehen zahlreiche Testspiele an und außerdem geht es zum Spinning.

Kleine Veränderungen im Kader

Im Kader gibt es ein paar Veränderungen. Neu dabei sind die zwei Rückraumspieler Jan-Henrick Helmig (TV Ennigerloh) und Sven Scheel (Eintracht Dolberg) sowie die Torhüter Fred Brüggemann (Sparta Münster) und Yannik Tresp (zweite Mannschaft). Darüber hinaus ergänzt den Kader der Nachwuchsspieler Lukas Lüchtefeld, der, ebenfalls wie Daniel Komor, weiterhin auch in der A-Jugend auflaufen wird. Sieben Spieler gehören „offiziell“ nicht mehr dem Kader an: Tim Brochtrup und Marius Schläpfer treten kürzer und helfen im Notfall aber noch aus, Markus Schmidt geht berufsbedingt in die zweite Mannschaft, Till Krefting (Studienende) und Jost Hillebrand (Studienstart) verlassen ab Oktober das Münsterland, Gerrit Vornholt (weiterer Torwarttrainer) und Dominik Wierbrügge (Physiotherapeut) unterstützen das Team in einer anderen Funktion. „Dass uns viele Abgänge irgendwie erhalten bleiben, zeigt, was für eine tolle, intakte Truppe das ist“, freut sich Steinhoff, der am Kehlbach – gemeinsam mit Torwarttrainer und Betreuer Uwe Ott – in seine dritte Saison gehen wird.

Steinhoff freut sich auf seine dritte Saison

Die Everswinkeler müssen in der neuen Saison, gemeinsam mit der Warendorfer Sportunion, nach Ostwestfalen-Lippe reisen. „Ich hätte mir natürlich eine andere Staffeleinteilung gewünscht, aber es mussten Grenzen gezogen werden und deshalb ist die Entscheidung für mich auch in Ordnung. Wir gehen da optimistisch dran: Jetzt sind wir den Gegnern unbekannt und wir können viel flexibler agieren“, sagt Thomas Steinhoff. Der SC-DJK-Coach hätte sich als Dolberger natürlich exzellent in der Staffel 4 um Hamm ausgekannt. In der Staffel 3 hätten die Derbys gegen Telgte und viele Spiele in Münster angestanden.

Von den elf Mannschaften steigt der Meister auf und nach der cornobedingten Erhöhung der Anzahl der Landesligateams steigen gleich vier ab. Der Klassenerhalt sei daher eine Mammutaufgabe. „Uns ist aber nicht bange. Wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, sieht es nicht schlecht aus“, ist sich Steinhoff sicher. Er hofft jetzt erst mal, dass die Saison auch wirklich startet.

