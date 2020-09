21 Spiele der ersten Kreispokalrunde standen am Dienstag auf dem Programm. Ausgetragen wurden allerdings nur 19. Während die SG Telgte nach der Absage von Portu Münster bereits in der nächsten Runde ist und auf den Verbandsligisten 1. FC Gievenbeck trifft, muss der SC Hoetmar nachsitzen, was allerdings unangenehme Gründe hat (siehe Bericht auf dieser Seite).

WSU muss früh in Unterzahl spielen

Die Warendorfer SU ist hingegen ausgeschieden. Gegen den Bezirksligisten SC Münster 08 gab es eine 1:4 (0:0)-Niederlage, wobei die Sportunion drei der vier Gegentore in den letzten neun Minuten kassierte. Dabei hatten die Gäste bereits ab Minute 25 nach einer Notbremse in Unterzahl spielen müssen.

Dennoch blieb Halbzeit eins weitgehend ohne Torchancen. Nach einer Standardsituation brachte Thilo Dierkes in der 64. Minute die Münsteraner mit 1:0 in Führung, die Julian Gösling elf Minuten später ausglich. Doch weitere sechs Minuten später sorgte Dennis Hamsen für die 2:1-Führung der Gäste. Statt auf den Aus-gleich zu drängen, kassierte die WSU noch zwei weitere Gegentore (84. + 87.).

SCF findet in Sprakel nicht ins Spiel

„Ganz zufrieden bin ich nicht mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Da wäre mehr drin gewesen, zumal wir lange in Überzahl gespielt haben. Nach dem 1:1 stand das Spiel auf der Kippe, doch nach dem 1:2 haben wir zu schnell aufgesteckt“, betont Roland Jungfermann.

Die Füchtorfer haben in Sprakel auf Asche gar nicht recht ins Spiel gefunden. Gegen den B-Ligisten gab es eine deftige 1:5 (1:3)-Pleite. „Das war nicht unser Tag und auch nicht unser Belag. Wir sind zu keiner Zeit zurecht gekommen“, so SCF-Trainer Thorsten Butz.

Den 0:1-Rückstand hatte Jan Böckenholt nach 25 Minuten noch egalisiert, doch ein Sonntagsschuss brachte Sprakel nach 35 Minuten auf die Siegerstraße. Mit dem Halbzeitpfiff fiel das 1:3, gegen Ende der zweiten Hälfte dann die beiden weiteren Treffer. Keine Chance hatte auch B-Ligist TSV Ostenfelde, der dem Landeslisten SV Herbern mit 0:5 (0:3) unterlag. Bereits nach 26 Minuten beim Stand von 0:3 war die Partie gelaufen.

Außenseiter VfL Sassenberg sorgt für Pokalüberraschung

Der VfL Sassenberg war in der ersten Kreispokalrunde für eine faustdicke Überraschung verantwortlich. Der A-Ligist hat den Landesligisten Borussia Münster mit 1:0 (0:0) besiegt – und unverdient war dieser Erfolg nicht. „Wir haben einen Spitzentag erwischt, waren zweikampfstark, aggressiv und immer wach“, erklärte VfL-Trainer Marvin Westing. Insbesondere direkt nach der Pause drehte Sassenberg eine Viertelstunde lang richtig auf. Nach starker Einzelleistung von Stefan Wortmann vollendete Gian-Luc Klemckow in der 56. Minute zum 1:0. Danach drängte Borussia mit Macht auf den Ausgleich, doch die Münsteraner ließen die nötige Effektivität vermissen. Zweimal klärte Sassenberg auf der Linie oder die Angreifer scheiterten am guten Torhüter Christoph Kleymann. „Ein Unentschieden wäre sicher gerechter gewesen, zumal Borussia auch mehr Ballbesitz hatte“, gab Westing zu, der sich nun in Runde zwei auf ein Heimspiel gegen Greven freut. Am Sonntag starten die Hesselstädter aber zunächst mit einem Heimspiel gegen Albersloh in die A-Liga-Saison.