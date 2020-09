„Wir haben bis Sonntag noch Zeit, wir werden sehen, wer bis dahin fit wird“, sagt TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann . „Es müssen dann halt die anderen ran, wenn wir drei oder vier Spieler ersetzen müssen.“

Der Gegner TuS Lohauserholz ließ im ersten Spiel aufhorchen. Gegner RW Westönnen gehört ebenfalls zu den Titelanwärtern, und die Partie ging nur mit 3:4 verloren. Auch wenn die letzten beiden Treffer erst gegen Ende des Spiels fielen, gegen die drittbeste Defensive des Vorjahres müssen erst einmal drei Tore geschossen werden.

Trainer Jörg Fiebig hat insgesamt aber keine leichte Aufgabe. „Wenn wir so abschneiden wie in der vergangenen Saison, dann wäre ich zufrieden, denn wir haben einige schwerwiegende Abgänge und neue Spieler aus der eigenen Jugend und Reserve bekommen“, sagt er. Im Vorjahr belegte Lohauserholz Rang acht.

TuS-Übungsleiter Franz-Pohlmann zollt dem Gegner dennoch Respekt: „Lohauserholz ist eine technisch gute Truppe. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen. Aber meine Jungs sind heiß, willig und sehr motiviert.“ Angepfiffen wird diePartie in Lohauserholz am Sonntag erst um 15.30 Uhr.