Die A-Junioren der WSU haben einen schlechten Start in die Landesliga erwischt und auch die zweite Partie verloren. Mit 1:4 (0:2) zogen sie gegen den SC Verl II den Kürzeren. Nach solch einer deutlichen Niederlage sah es lange Zeit aber gar nicht aus.

Die Gastgeber legten nämlich couragiert los. Das Ergebnis waren in den ersten Minuten zwei gute Möglichkeiten für Jan Bruhns und Patrick Schröter. Von Verl war in dieser Anfangsphase nicht viel zu sehen. Zu sehr waren die Gäste darum bemüht, ins eigene Spiel zu finden. Dafür brauchten sie aber nicht lange. Gleich den ersten Eckball verwertete Michael Liebner per Kopfball zur Führung (10.). Dieses Tor wirkte.

Als sich die WSU wieder gefangen hatte, und Nick Neufeld die Möglichkeit zum Ausgleich vergab, spielte Verl schnell nach vorn. Umut Bulut fackelte nicht lange und überwand Maximilian Wieschermann zum 2:0 (28.). Mit dem Wiederanpfiff spielte die WSU erneut beherzt nach vorn. Und tatsächlich: Lukas Cofalik, er war selbst gefoult worden, traf per Elfmeter zum 1:2 (47.). Danach keimte wieder Hoffnung auf.

Zwingende Möglichkeiten blieben aber aus. Stattdessen setzte Verl Nadelstiche: Erst zum 1:3, als Liebner durch die Abwehr spazierte (67.), dann erhöhte Nico Tübing noch zum 1:4 (74.). „Das 1:3 hat uns das Genick gebrochen. Bis dahin waren wir im Spiel und hatten genug Torchancen“, befand WSU-Trainer Gregor Surmann. Maximilian Wieschermann verhinderte in der letzten Minute noch das 1:5, als er einen Elfmeter von Phil Appelt hielt.

WSU: Wieschermann - Kordina, Walbelder, Kleinelanghorst, Brändle, Bruhns (ab 32. Hofene), Schröter, Cofalik, Neufeld, Spahija

Tore: 0:1 Liebner (10.), 0:2 Bulut (28.), 1:2 Cofalik (47., FE), 1:3 Liebner (67.), 1:4 Tübing (73.)