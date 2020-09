Im zweiten Spiel hat der ambitionierte TuS Freckenhorst den ersten Sieg in der Bezirksliga 7 geholt. Der TuS Lohauserholz musste sich klar mit 1:4 (1:3) beugen.

„Wir haben eine Stunde ganz ordentlich gespielt, aber nach dem klaren Spielstand versäumt, das Ergebnis deutlicher zu gestalten“, sagte TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann. Nach Vorlage von Pierre Jöcker traf Marian Brügger zum 1:0 (12.). Eine Viertelstunde später schraubte Edin Husakovic das Resultat hoch, indem er einen Pass von Luca Wiggelinghoff verwertete. Die TuS-Abwehr war selbst dafür verantwortlich, dass die Hausherren kurzfristig wieder Hoffnung schöpften. Einen zu kurz geratenen Rückpass nutzte Daniel Riemer zum 1:2 (35.). Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Vier Minuten später stellte Pierre Jöcker auf 1:3. „Es war wichtig, dass wir noch vor der Pause die richtige Antwort gegeben haben“, so Franz-Pohlmann.

Auch nach dem Wechsel blieb Freckenhorst am Drücker. Zur Entscheidung traf Brügger nach 63 Minuten, als er einen Diagonalball von Richard Beil verwertete. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ der TuS aber Konzentration vermissen. „Die letzten 30 Minuten haben mir nicht gefallen. So etwas dürfen wir uns am nächsten Sonntag gegen Tabellenführer Westönnen nicht erlauben“, warnte Franz-Pohlmann.

TuS: Hardt – Schuler (46. Mattews), Winkelnkemper, Jaspert, Gryczka (40. Schöppner) – Beil, Schange (68. Schubert), Tünte (24. Wiggelinghoff), Brügger – Husakovic, Jöcker – Tore: 0:1 Brügger (12.), 0:2 Husakovic (27.), 1:2 Riemer (35.), 1:3 Jöcker (39.), 1:4 Brügger (63.)