Stefan Hamsen und die WSU sind guter Dinge

Stefan Hamsen lehnt sich entspannt zurück. Zumindest für den Moment. Denn vor dem Schlussspurt in der Vorbereitung auf die neue Saison kann der Trainer des Handball-Landesligisten Warendorfer SU eine vielversprechende Zwischenbilanz ziehen. „Insgesamt verliefen die vergangenen Wochen ziemlich ordentlich. Damit kann man zufrieden sein“, gesteht der 39-Jährige, ehe er ergänzt: „Die Liga ist für uns sicher eine Herausforderung. Ich habe aber den Eindruck, dass meine Mannschaft dort nicht falsch angesiedelt ist.“

Die Resultate in den bisherigen Testspielen bestärken den WSU-Coach. Beim jüngsten Remis gegen den TSV Ladbergen (23:23) gefiel sein Team ebenso wie bei den beiden Niederlagen mit nur einem Tor gegen den weiteren Landesligisten SuS Neuenkirchen sowie beim Verbandsligisten TV Emsdetten II. Dem klaren 29:23 zu Beginn der Testphase bei der SpVg Versmold steht mit dem 22:33 beim Landesliga-Club SC Münster 08 lediglich ein Ausreißer nach unten gegenüber.

Marius Hippler trägt die Kapitänsbinde

Schon der Start in die Vorbereitung Mitte Juni gefiel Hamsen. „Es war auffällig, dass ein Großteil sehr fit war. Die Jungs haben während des Lockdowns nicht auf der faulen Haut gelegen“, lobte er: „Fit sind sie.“ Mit dem zweitägigen Trainingslager am kommenden Wochenende in vertrauter Umgebung, an dem täglich zweimal trainiert sowie am Samstagabend noch beim Bezirksligisten HSG Hohne/Lengerich gespielt wird, beginnt der Feinschliff. „Die Laufwege müssen noch verinnerlicht werden. Gleichzeitig müssen wir aber auch noch einige Ämter verteilen“, lächelt Hamsen. Der Kapitän wurde indes gleich zu Beginn der Vorbereitung bestimmt. Marius Hippler geht auch im dritten Jahr voran.

Bevor er die WSU am 4. Oktober in eigener Halle gegen den TSV Schloß Neuhaus erstmals um Punkte auf das Parkett führt, wartet am 26. September die Generalprobe mit dem Rückspiel gegen Versmold. Erst am Spieltag stößt dann auch Kevin Wiedeler nach einem dreiwöchigen Urlaub zum Team. Sein Portugal-Abstecher war in den vergangenen Wochen eins der wenigen Handicaps. „Kevin ist unsere körperliche Waffe“, ordnet der Trainer den Wert des früheren Kreisläufers für das Angriffs- und Abwehrspiel ein. Etwas gestört hat auch die Patellasehne von Moritz Grothues. Der 19-jährige Linkshänder musste kürzer treten. „Da muss man vorsichtig sein“, wollte Hamsen nichts riskieren. Sorgen bereitet der 15-Mann-Kader aber keine.

Der Trainer hat mit Nettelnstroth noch viel vor

Gleichwohl ist Hamsen nicht frei von Wünschen. „Ich hätte gerne noch zwei externe Spieler eingebaut. Aber das ist am Ende gescheitert“, verrät der Trainer, der dabei vor allen Dingen an einen „Mann für die einfachen Tore“ gedacht hatte. Allerdings hat er im Team, das nun ausschließlich aus „Warendorfer Jungs“ besteht, mehr als eine Alternative ausgemacht: „In diese Rolle kann durchaus Luke Nettelnstroth hineinwachsen. Er bringt mit knapp zwei Metern die Größe und das Talent mit.“ Wenn sich seine Hoffnung erfüllt, wird er auch weiterhin ziemlich entspannt bleiben.