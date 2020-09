Die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen hat auch den Turnier-Kalender des Kreisreiterverbandes Warendorf durcheinandergebracht. Zahlreiche Pferdesportveranstaltungen mussten ausfallen, fanden nur stark reduziert statt oder wurden kurzfristig auf einen anderen Termin verschoben. So findet das ursprünglich für Anfang April geplante Dressurturnier des Reitstalls am Rothenbach in Warendorf nun vom 17. bis 20. September statt.

Früh aufstehen müssen am Donnerstag die Reiter, die für eine S-Dressur auf dem Niveau des Prix St. Georges genannt haben, denn die Prüfung beginnt um 7.30 Uhr. Drei Dressurpferdeprüfungen der Klassen A bis M folgen an diesem Tag. Auch am Freitag geht es mit der S-Dressur auf dem Niveau der Intermediaire I früh (8 Uhr) los. Im weiteren Verlauf folgen zwei Dressurreiterprüfungen der Klassen L und M. Der Samstag steht ganz im Zeichen von vier Mannschaftsprüfungen der Klassen L bis S für Children (bis 14 Jahre auf Großpferden), Ponyreiter (bis 16 Jahre), Junioren (16 bis 18 Jahre) und Junge Reiter (18 bis 21 Jahre).

Am Schlusstag beginnt die erste Prüfung, eine M-Dressur, bereits um 7.45 Uhr. Ihr schließen sich die Einzelwertung der vier Nachwuchsaltersklassen auf dem Niveau der Klassen L bis S an.