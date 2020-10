Antje Haack-Malgin und Christina Kulla waren mit jeweils zwei Siegen maßgeblich an diesem Punktgewinn beteiligt. Je einen Zähler steuerten Johanna Witte und Laura Mentrup bei. Für die Westkirchener Frauen geht es trotz der Herbstferien am kommen Freitag in der Meisterschaft weiter. Dann spielt das Team in der Domstadt beim 1. TTC Münster.

Die Bezirksliga-Männer siegten gegen den TTR Rheine III mit 7:5 und schoben sich so auf einen Mittelfeldplatz in der Tabelle vor. Auf Nachwuchsspieler Mike Rotärmel war in dieser Partie wieder Verlass. Er holte an Position sechs spielend zwei Punkte. Das obere Paarkreuz mit Josef Reinke und Jens Witte konnte ebenfalls jeweils doppelt punkten. Den siebten Erfolg in dieser Partie konnte Thomas Schimmelpfennig für sich verbuchen