RW Ahlen - TSV Ostenfelde 2:4 (1:2). Es war ein weiter und beschwerlicher Weg für die TSV-Kickerinnen bis zu ihrem ersten Saisonsieg. Das frühe Ahlener 1:0 (6.) glich Jana Puttins nur 120 Sekunden später aus. In der 20. Minute brachte Pia Steinkamp Ostenfelde sogar mit 2:1 in Führung. Mit dem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabinen.

Direkt nach Wiederanpfiff gelang Lena Voges das 1:2, ehe Ahlen das 2:3 machte (51.). Von da an herrschte Dauerdruck. TSV-Torfrau Theresa Blumentritt avancierte zur besten Spielerin auf dem Platz. Ostenfelde stemmte sich im Kollektiv den hoch überlegenen Ahlenerinnen entgegen, ehe Jana Puttins den TSV erlöste (2:4, 78.). „Der Sieg war ganz hart erarbeitet“, wusste Trainer Frederik Kröger, dass auch etwas Glück im Spiel war.

TSV: Blumentritt, S. Schmerling, Utmann, Böckenholt, Lange (9. Wedig), Meintrup, M. Schmerling, D. Puttins (40. Voges), J. Puttins, Steinkamp, Rössel (29. Hellenkemper)

Hammer SV - Warendorfer SU 4:2 (1:0). Das hatten sich die Warendorferinnen sicher ganz anders vorgestellt. Beim bis dahin punktlosen Schlusslicht in Hamm lagen die Gäste bereits mit 0:3 hinten, ehe sie doch noch einmal an einem Punkt schnupperten.

Als Verena Albers in der 71. Minute per Strafstoß auf 1:3 verkürzte, witterte de WSU noch einmal Morgenluft. Und das erst recht, als Maja Retzlaff zehn Minuten vor dem Ende noch zum 2:3 traf. Die Sportunion mühte sich nach Kräften, um zumindest noch einen Punkt zu holen. Letztlich gelang das nicht mehr. Spätestens mit dem 4:2 in der Nachspielzeit starb auch die letzte Hoffnung.