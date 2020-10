TSV Ostenfelde - VfL Sassenberg II 1:3 (0:0). Mit Ausnahme der letzten Viertelstunde lief es bei den Ostenfeldern auch dieses Mal wieder so oder ähnlich, wie es sich Trainer Besnik Bokju vorgestellt hatte. Bis dahin führte der TSV durch einen Treffer von Tom Löckmann aus der 53. Minute mit 1:0. In der 75. Minute läutete das Ausgleichstor von Michael Schulte die erste Saisonpleite der Ostenfelder ein. Chukwuemeka Madueke schoss die VfL-Reserve in der 82. Minute mit 2:1 in Front und wieder Schulte machte mit dem 3:1 (90.) den Deckel drauf.

RW Alverskirchen - TUS Freckenhorst II 0:7 (0:4). Nach einem etwas holprigen Saisonstart kommen die Freckenhorster immer besser in Tritt und wurden ihrer Favoritenrolle in Alverskirchen vollauf gerecht. Von der ersten bis zur letzten Minute waren die Hausherren absolut chancenlos und kamen nie für etwas Zählbares infrage, zu stark waren die Gäste an diesem Tag. Marco Bolte (12.) und Yannick Pumpe (14.) brachten den TUS mit ihren Toren früh auf die Siegerstraße. Marius Sowa schnürte noch einen Dreierpack (26., 73., 78.), je einmal trafen Timon Pier (41.) und Lutz Staljan (76.).

GW Westkirchen - SC Müssingen 1:0 (0:0). Überraschend schwer tat sich Grün-Weiß gegen die weiterhin sieglosen Müssinger, die in der Defensive gut sortiert agierten. Christian Adelt erlöste die Heimelf mit dem Tor des Tages in der 65. Minute. Es war bereits sein achter Saisontreffer. Adelt führt damit die Torschützenliste zusammen mit Ostenfeldes Sven Muckermann an.

BSV Ostbevern II - RW Milte 1:5 (0:1). Drei Tore von Andreas Jeising (46., 65., 76.) und zwei von Michael Ketteler (30., 60) bedeuteten den klaren Sieg der Rot-Weißen. Insgesamt stellte Milte das bessere Kollektiv und gewann in der Höhe verdient.

BW Beelen II - SG Sendenhorst II 1:2 (0:0). Eine ganz bittere Niederlage für die Beelener. Das 0:1 (48.) glich Alexander Hassa in der 80. Minute zum 1:1 aus. Die Mühen der Blau-Weißen schienen sich gelohnt zu haben. Aber nur bis zur 93. Minute, als die Gäste doch noch das Siegtor schossen.