Die Teilnahme war für die Lippetaler Golfer eine Ehrensache. Auch bei kühlen Temperaturen und in diesem besonderen Jahr etwas später als gewohnt, ließen es sich insgesamt 24 Teams nicht nehmen zu starten und trotzten der Morgenkälte. Die 48 Teilnehmer traten in drei Bruttoklassen gegeneinander an: der Damen-, Herren- und Mixed-Teamwertung. Und so wurde schon während des Turniers beobachtet, gezählt und taktiert, denn der Vierer (Foursome) ist einer der schwersten Vierer-Formate. Da nur ein Ball gespielt wird und zu Beginn bereits festgelegt wird, wer auf welchen Bahnen abschlägt. Und so ergaben sich ungewohnte Schlag-Szenarien für die Golfer, die es im Zählspiel zu bewältigen galt.

Durchsetzen konnten sich am Ende die Vierer-Clubmeister und Vize-Clubmeister 2020, die mit den Bedingungen am besten zurechtkamen und natürlich auch die besten Schläge machten.

Damen, 1. Brutto Eva Demke und Dr. Claudia Urbisch (99 Bruttoschläge), 2. Brutto: Paula Schomacker und Heike Sahm (105)

Herren, 1. Brutto: Andreas Schomaker und Philip Brocker (85 Bruttoschläge), 2. Brutto: William Demke und Julius Grygiel (87)

Mixed, 1. Brutto: Silke Fischer und Dietmar Freyhammer (85 Bruttoschläge), 2. Brutto: Jörg Duppré und Claudia Grabiec (88 Bruttoschläge)