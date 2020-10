Gut ein Viertel der Saison in den Fußball-Kreisligen Münster-Warendorf ist bereits gespielt, die coronabedingten Spielausfälle hielten sich bisher in Grenzen und erste Tendenzen sind bereits deutlich zur erkennen.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde bisher der VfL Sassenberg mit optimalen 18 Punkten aus sechs Partien. Selbst wenn die Hesselstädter mal nicht so gut waren, das Spiel haben sie trotzdem gewonnen. Das scheint der größte Unterschied zu den Vorjahren zu sein, als solche Begegnungen dann verloren wurden. Einziger Konkurrent des VfL dürfte Handorf sein. Der TSV musste sich einmal mit einem Remis begnügen, gewann seine anderen Partien aber souverän. Das direkte Aufeinandertreffen findet am 8. November statt. Die Warendorfer SU II ist bisher die positive Überraschung. War sie lediglich mit dem Ziel Klassenerhalt angetreten, hat die Mannschaft von Trainer Axel Theres auf Rang drei bereits 13 Zähler gesammelt.

Auch der SC Füchtorf ist mit acht Zählern noch im Soll und befindet sich im Mittelfeld der Tabelle. Die Kicker aus dem Spargeldorf zeigten unter ihrem neuen Trainer Thorsten Butz, dass sie in der Liga mithalten können. Dagegen hatte der SC Hoetmar lange Probleme und kam ganz schlecht in die Saison. Da aber zwei der drei letzten Spiele gewonnen wurden, sieht es am Wiebusch schon wieder etwas besser aus. Raus aus der Gefahrenzone ist der SC, ebenso wie Füchtorf, aber noch lange nicht.

Zwei Siege, fünf Niederlagen – das ist die bisherige Bilanz des SC DJK Everswinkel. Das es nach großem personellen Aderlass eine schwere Saison werden würde, war im Vitusdorf allen klar. Derzeit steht der SC ganz knapp über dem ominösen Strich. Auf einem Abstiegsplatz rangiert aber BW Beelen mit nur fünf Punkten. Einzig das punktlose Schlusslicht aus Albersloh steht noch schlechter da. Für das deutlich höhere Potenzial, das die Blau-Weißen sicherlich haben, war das bisher viel zu wenig.

In der Parallelstaffel 2 spielt die Warendorfer Sportunion I ganz oben mit. Alles läuft auf einen Zweikampf um die Meisterschaft mit Wacker Mecklenbeck hinaus. Beide Teams gewannen bisher je fünf Begegnungen und spielten nur einmal Unentschieden.