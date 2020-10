Nach dem Tiefschlag wieder aufstehen

Woche der Wahrheit, zwei Endspiele, jetzt oder nie alle Floskeln treffen ein wenig zu, sind dem Trainer aber zu hoch gehängt. „Das ist eine wichtige Woche, aber die Saison ist danach nicht vorbei“, relativiert Björn Mehnert vor den beiden Heimspielen seiner Ahlener Rotweissen in der Regionalliga gegen den FC Wegberg-Beeck am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr und am Samstag gegen den SV Lippstadt (14 Uhr).

Ahlen ist derzeit mit vier Zählern das Schlusslicht, aber noch längst nicht abgeschlagen. Gerade einmal vier Punkte fehlen zum rettenden Tabellenplatz. „Uns war allen bewusst, dass es gegen den Abstieg geht“, ruft Mehnert in Erinnerung. „Wir wollen von den fünf oder sechs Mannschaften, mit denen wir auf Augenhöhe sind mitschwimmen möglichst einen nach dem anderen hinter uns lassen.“ Als Schlusslicht haben die Ahlener nun tatsächlich die Möglichkeit, das Feld von hinten aufzurollen. Damit soll schon heute begonnen werden, hat Wegberg doch nur einen Zähler mehr auf dem Konto.

Nach dem 0:6 in Dortmund gab es für die Kicker von der Werse am Sonntag eine lockere Trainingseinheit. „Das war schon ein Schlag in die Magengrube. Da galt es, die Köpfe freizubekommen“, sagt der Übungsleiter.

Erstes Ziel wird es sein, irgendwie zu punkten. „Im Idealfall verkürzen wir den Abstand auf die Gegner, er sollte aber nicht größer werden“, so Mehnerts Vorstellungen. Ob das nun zwei, drei oder sechs Punkte sind, wenn Wegberg und Lippstadt nicht mehr holen, dann ist das erste Ziel erreicht.“

Natürlich träumt man an der Werse von sechs Punkten, die ersten drei könnten heute Abend vor 100 Zuschauern – mehr sind coronabedingt nicht zugelassen – gesammelt werden. „Auch 100 Fans können genug Rabatz machen“, ist sich Mehnert sicher und beschwört den Zusammenhalt zwischen Anhängern und Mannschaft. „Wir können es nur gemeinsam schaffen. Jeder muss sich 90 Minuten lang voll reinhängen. Wir müssen kratzen, kämpfen und alles reinwerfen.“

Zudem hofft der Trainer auf etwas mehr Matchglück als zuletzt. „Das müssen wir aber auch erzwingen“, fordert Mehnert von seinen Akteuren. Wer letztlich auflaufen wird, bleibt abzuwarten. Fehlen wird lediglich Sven Höveler, der zwar wieder locker mit dem Training begonnen hat, für den ein Einsatz aber definitiv noch zu früh käme.