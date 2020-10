Die Handballerinnen des BSV Roxel ( Landesliga ) haben die Reißleine gezogen und den Trainings- und Spielbetrieb bis zum 8. November eingestellt. Zudem erwägt man, bei weiter steigenden Infektionszahlen die Saison zu beenden und damit den Zwangsabstieg in Kauf zu nehmen. Der Grund: Die Quarantäne, in der sich das Team befunden hat und das Unverständnis darüber, Kontaktsport in Zeiten von sozialen Kontaktbeschränkungen zu erlauben.

Sicher ist die Entscheidung durchaus nachvollziehbar und respektabel. Es gibt allerdings auch die andere Sichtweise, die die heimischen Teams aus Everswinkel, Warendorf und Sassenberg in weiten Teilen vertreten. So zum Beispiel die Oberliga-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel, die nach ihrem Spiel in Netphen (Siegerland) selbst eine Woche in die Quarantäne mussten, da bei den Gegnerinnen eine infizierte Spielerin mitgewirkt hatte, was diese zum Zeitpunkt des Spiels aber noch nicht wusste. Das wichtigste zuerst: Weder in deren eigener Mannschaft noch bei Everswinkel infizierte sich jemand.

„Eine Quarantäne gibt einem schon einen anderen Blick auf die Situation“, gesteht SC-Trainerin Franziska Heinz ein. „Aber wir haben mit allen Spielerinnen darüber gesprochen und wir haben entschieden, am Samstag zu spielen, obwohl Bergkamen noch Risikogebiet ist. Wir fahren also von einem Risikogebiet ins andere.“

Über einen Saisonabbruch seitens des Teams hat man sich noch gar keine Gedanken macht. „Die Spielerinnen sind heiß. Die einhellige Meinung ist, dass man nicht vier oder fünf Monate Vorbereitung gemacht hat, um jetzt nicht zu spielen“, gibt Heinz den Tenor der Teambesprechung wieder. „Ich kann beide Entscheidungen – die aus Roxel und unsere – verstehen. Jeder muss da für sich den passenden Weg finden.“ Auch die Bedenken, was Familie und Beruf in Bezug auf die Covid-19-Pandemie angeht, ist für Franziska Heinz nachvollziehbar: „Nicht jeder kann im Homeoffice arbeiten wenn er in Quarantäne ist. Und wenn man sich beim Sport infiziert, freut sich der Arbeitgeber sicher nicht, wenn man ein oder zwei Wochen ausfällt.“

Was die Übungsleiterin allerdings nicht verstehen kann, ist, dass der Westdeutsche Handball Verband sich zurückhält und lediglich auf die geltenden Vorschriften beruft. „Da hätte ich mir eine klare Entscheidung seitens des Verbandes gewünscht, die für alle gilt“, macht Heinz klar.