„Es ist einfach eine Seuche“, sagt der Kreis-Chef Peter Wiethaup , wie es ist. „Wir würden uns ja lächerlich machen, wenn wir die Meisterschaft letztes Wochenende absagen und die Pokalrunde spielen würden.“

Also hat er gestern Mittag schon mit Lukas Wickenkamp vom veranstaltenden Kreisfußball-Ausschuß diskutiert, und wie beim letzten Mal waren beide einer Meinung: vorsichtig sein.

Die Zahlen, so der oberste Fußball-Boss des Kreises, habe er beobachtet und seine Hoffnung sei nicht erfüllt worden: „Die sind sogar noch schlechter geworden.“

Tatsächlich ist aber nur Wiethaups Heimatverein Westfalia Vorhelm der einzige aus dem Ahlener Viren-Hotspot, aber im Zuge der Gleichberechtigung wurden gleich alle Spiele auf dem Weg ins Halbfinale gestrichen. „Sind ja nur vier, die kriegen wir sicher noch bis Weihnachten nachgeholt“, ist sich Wiethaup sicher. Auch, dass der SV Neubeckum – Vorhelms Gast –, die Beckumer SV, Germania Lette, der SC Roland, Westfalen Liesborn, TuS Walstedde und der SuS Ennigerloh den Weg mitgehen. „Die Vereinsvertreter haben bisher immer großes Verständnis gezeigt“, hat Wiethaup bei den bisherigen Gesprächen erfahren.

Verständnis scheint auch nötig bei den kommenden Meisterrunden der Kreisliga A. Denn die mit Ahlener Beteiligung stehen für den kommenden Sonntag erneut auf der Kippe. Am heutigen Donnerstag Abend wird Wiethaup an einer Video-Konferenz des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes (FLVW) teilnehmen, um sich über den aktuellen Umgang mit der Corona-Problematik zu informieren. Danach wolle er neu bewerten. „Aber ich gehe davon aus, dass sich die Werte nach Donnerstag nicht erholen, also wird es tendenziell dasselbe sein.“

In der Tat gibt es schon den nächsten Fall, der dem Kreis gemeldet wurde. Bei der BSG Eternit in der Kreisliga B gibt es eine weitere Meldung über einen positiv getesteten Spieler, der noch am Freitag mit der Mannschaft trainiert hat. „Die ganze Truppe ist schon getestet, wir warten jetzt auf die Ergebnisse“, teilt Wiethaup mit. Und weiß natürlich, er ist nicht der Einzige, der warten muss, wie es weitergeht.