„Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Zimmermann verlängern und somit weiterhin kontinuierlich zusammen daran arbeiten können, den Klassenerhalt zu schaffen“, erklärt RW-Geschäftsführer Gero Stroemer in einer Pressemitteilung.

Zimmermann hatte am 16. November Björn Mehnert abgelöst, sein Vertrag lief vorläufig bis zum 31. Dezember 2020. „Ich bin froh über die Vertragsverlängerung. Ich kenne die Verantwortlichen bei RW Ahlen schon so lange und wir haben immer gut zusammengearbeitet“, sagt der Übungsleiter. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er zudem: „Schön wieder zu Hause zu sein! Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit bleibe ich länger, um unser großes Ziel zu erreichen. Auf geht‘s RW Ahlen!“

In bisher sieben Spielen mit Zimmermann an der Seitenlinie holten die Wersekicker sieben Punkte, im Schnitt also ein Punkt pro Spiel. Mit einem furiosen 5:1-Heimerfolg gegen Homberg ging es dann in die Winterpause. „Wir wollen jetzt weiter alles raushauen“, gibt „Zimbo“ die Devise für die Rückrunde vor, die am 16. Januar 2021 mit einem erneuten Heimspiel gegen den Wuppertaler SV und dessen Cheftrainer Björn Mehnert startet. Am 2. Januar 2021 steigen die Ahlener Jungs nach einer kurzen Winterpause wieder ins Training ein.