Neue Aufgabe mit 67 – Fritz Lutter will Talente voranbringen

Kreis Warendorf -

Von Thomas Hartwig

Wenn sich hoffentlich im Frühjahr die Corona-Situation wieder etwas normalisiert und auch der Amateursport wieder stattfinden kann, wird man auf den Reitturnieren in der Region wohl einen Mann etwas öfter sehen, dessen Name in den vergangenen Jahren eher im Zusammenhang mit internationalen Championaten genannt wurde: Fritz Lutter.