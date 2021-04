A-Kreisligist Warendorfer SU verliert erneut ein Talent an den Nachbarn TuS Freckenhorst. Nachwuchskicker Ole Kleinelanghorst tritt den Gang vom Stadtstadion zum Bezirksligisten an. In den Kader der WSU-Ersten wird aus der eigenen A-Jugend in jedem Fall Nick Neufeld aufrücken. Auch Leon Kordina möchte die WSU gerne integrieren. „Da gibt es aber noch ein Fragezeichen“, sagt der Sportliche Leiter Ralf Sennhenn. Bei Luan Spahija (fällt mit einem Beinbruch mindestens bis Oktober aus) müssen die Warendorfer abwarten. Und was ist mit den weiteren A-Junioren? Aron Schröter (zurück zu seinem Heimatverein SG Sendenhorst) und Tom Lintemeier (Umzug zum Studium nach Köln) stehen nicht mehr zur Verfügung. Joshua Brändle geht in die WSU-Reserve.