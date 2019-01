Hamburg gebucht – Köln steht Kopf

Viel mehr hätten die deutschen Handballer das Publikum nicht auf die Folter spannen können. Ein Krimi, gerade in der Schlussviertelstunde, war das. Am Ende jubelte der Gastgeber. Danach hatte es kurzzeitig nicht ausgesehen. 22:21 (11:11)! Das Halbfinale ist gebucht, das große Ziel erreicht, Hamburg am Freitag sicher. Ob gar mehr geht? An diesem Abend unwichtig. Eine Steigerung im Angriff wäre dazu zwingend. Mittwoch gegen Spanien (18 Uhr) geht’s nur noch um den Gruppensieg. Die Party am Rhein fand früher statt als geplant. Allerdings mischten sich auch nachdenkliche Töne in die allgemeine Ekstase. Denn Martin Strobel verletzte sich schwer.

Was diesmal anders war: Auch der Gegner brachte Lärm in die Halle, von München aus waren viele Kroaten mit an den Rhein gekommen. Ohrenstöpsel waren für sanfte Gehörgänge keine verkehrte Wahl.

Die Anfangsphase gestaltete sich schwierig für die Hausherren. Gegen eine 5:1-Deckung war es nicht leicht, Lücken zu finden. Dass es körperlich zuging, überraschte aber keinen. Erstmals brutal wurde es, als Luka Stepancic am Kreis Strobel zu Boden riss und ohne Strafe davon kam. Der Regisseur aber musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Platz getragen werden. Ihm droht das Turnier-Aus. Paul Drux war nun im Aufbau gefordert.

Viele Fouls und Unterbrechungen, dazu Diskussionen – es war ein echter Kampf auf Biegen und Brechen. Im Rückraum fand Fabian Wiede, der erneut für den aber genesenen Steffen Weinhold halbrechts begann, schnell ins Geschehen. Auch ohne Taktgeber Strobel, das war ein gutes Signal. Die Deckung, jetzt nicht mehr im 6:0 formiert, griff beseelt zu. Wenn Patrick Wiencek seine großen Hände mal nicht am bulligen Zeljko Musa hatte, forderte er das Publikum auf, noch mehr mitzugehen (erst recht nach seinem Wurf ins leere Tor zum 10:8), was schwer möglich war. Bester Qualitätsbeweis für die Abwehr: Superstar Domagoj Duvnjak traf in der 24. Minute erstmals. Der Arm der Referees ging oft nach oben, wenn Kroatien in Ballbesitz war. Deutschland war das bessere Team, ließ aber viel liegen und kassierte viel zu oft zwei Minuten. Allein Hendrik Pekeler und Patrick Groetzki doppelt vor der Pause und am Ende auch noch gleichzeitig. Da war der Vorsprung binnen 120 Sekunden zu einem Rückstand geworden (10:11/29.).

Das Dilemma der DHB-Auswahl setzte sich nach der Pause in Person von Patrick Groetzki fort, der gleich drei freie Abschlüsse wieder kläglich vergab. Immerhin erzielten Fabian Böhm und Kai Häfner nun auch mal leichte Tore. In Kombination mit der überragenden Abwehr ergab das eine Drei-Tore-Führung (18:15/46.). Nur neun Minuten später aber stand es 18:19. In Reihe versagten vor dem Kasten die Nerven, Keeper Marin Sego bedankte sich. Ein völliger Offensivblackout. Ein Nervenspiel. Schon wieder. Erst Wiede beendete den Spuk. 19:19 (26.). Pekeler besorgte im Gegenstoß wieder die 21:20-Führung (29.). Als die Unparteiischen ein Offensivfoul der Kroaten sahen, hatten die Hausherren plötzlich alle Trümpfe in der Hand. Uwe Gensheimer machte 40 Sekunden vor dem Ende alles klar. Nicht zu fassen. Etwas Hektik noch, dann der Abpfiff. Was für ein Finish! Die Halle, zwischendurch versteinert, stand Kopf.► In der Hauptrundengruppe II deutet sich ein Herzschlagfinale zwischen Gastgeber Dänemark und Schweden, die am Mittwoch aufeinander treffen, und Norwegen an. Verliert der Ausrichter sein letztes Spiel, kommt es zu einer Konstellation, in der eines der drei Länder mit acht Punkten das Halbfinale verpasst. Es würde das Torverhältnis zählen.