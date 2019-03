«Ich bin, was die Zukunft angeht, gelassen. Die Bayern wollen auch in Europa oben angreifen. Die Belastung für die Münchner wird enorm sein», sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Düsseldorfer «Rheinischen Post». Die Bayern sind nach 20 Siegen in 21 Spielen Tabellenführer. Holz sieht aus Sicht der Liga vor allem Vorteile. « Bayern München ist ein Glücksfall für die Liga. Sie füllen auswärts die Hallen, haben die besten TV-Quoten und bringen ihre Marke sowie ihr Netzwerk ein», sagte der BBL-Funktionär.