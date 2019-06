«Ich bin mir sicher, dass wir unsere Verteidigung deutlich verbessern müssen, weil, wenn ALBA 100 Punkte macht, dann wird es schwer», sagte Pesic in einem vom FC Bayern München veröffentlichten Video. «Das Rebounding und das Verteidigen werden für uns erstmal das wichtigste sein.»

Die Münchner kämpfen gegen Berlin zum dritten Mal seit 2014 um den Titel. 2014 und in der vergangenen Saison waren die Bayern erfolgreich. Am Sonntag (18.00 Uhr) empfangen die Münchner die Berliner zum ersten Duell in der Serie «Best of Five». «Was wir kontrollieren können, ist unsere Verteidigung. Und das wird meiner Meinung nach ein Schlüssel sein», sagte der frühere Berliner Profi.