«Wir sind da in ständigem Kontakt und tauschen uns auch aus. Wir haben den einen oder anderen Hinweis oder auch Tipps der Handballer bekommen», berichtete Verbandspräsident Ingo Weiss in München nach dem Zuschlag für die EM 2021 und verwies zum Beispiel auf Ratschläge für den Ticketverkauf.

Der Deutsche Handballbund hatte Anfang des Jahres zusammen mit Dänemark die WM ausgerichtet. Handballer und Basketballer stehen über die Interessengemeinschaft Teamsport Deutschland zusammen mit den Eishockeyspielern, Fußballern und auch Volleyballern in engem Austausch. «Wir haben jetzt die Möglichkeit, Basketball in Deutschland in zwei riesengroßen Hallen zu präsentieren», sagte Weiss weiter.

Erstmals seit 1993 findet die Finalrunde der Basketball-EM 2021 wieder in Deutschland statt. Die K.o.-Phase der Endrunde in zwei Jahren wird in Berlin ausgetragen, dazu steigt eine von vier Vorrunden in Köln. Tschechien, Georgien und Italien sind die Gastgeber für die weiteren drei Vorrundenstaffeln. Das Turnier soll vom 2. bis 19. September mit insgesamt 24 Teams stattfinden, diese werden auf vier Gruppen aufgeteilt.