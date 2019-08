« Olympia ist mit das größte Turnier. Da spielen zu dürfen und dein Land zu vertreten, ist das Beste, was du machen kannst», sagte der 25 Jahre alte Anführer Schröder der Deutschen Presse-Agentur vor Start der Weltmeisterschaft an diesem Wochenende. «Jeder in der Kabine weiß das, und deswegen werden wir auch alles dafür geben, das Ziel zu erreichen.»

Um die direkte Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio zu schaffen, muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds bei der WM unter die besten zwei europäischen Teams kommen. Zudem ist in China noch der Sprung zu vier Qualifikationsturnieren im kommenden Sommer möglich. «Wir versuchen jedes Spiel, zu dem wir antreten, zu gewinnen», sagte Schröder, Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder. «Das sollte das Mindset (Mentalität) von jedem Spieler der deutschen Nationalmannschaft sein. Von da aus schauen wir, wie weit wir kommen.»

Seine Generalprobe für die WM (31. August - 15. September) hatte das deutsche Team mit 74:64 gegen Medaillenkandidat Australien gewonnen. In der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds ab Sonntag auf Mitfavorit Frankreich sowie die Außenseiter Dominikanische Republik und Jordanien.